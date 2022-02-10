Культура

На монументе «Ледовое побоище» под Псковом завершили противоаварийные работы

На монументе «Ледовое побоище», расположенном на горе Соколихе в Псковском районе, завершили противоаварийные работы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по охране объектов культурного наследия.

Первоочередные противоаварийные работы были направлены на предотвращение разрушения верхних несущих конструкций флагштоков и обеспечение безопасности эксплуатации памятника и его посетителей.

«Особые сложности при выполнении работ заключались в большой высотности сварочных работ, а также в неустойчивости конструкций флагштоков, имеющих значительную амплитуду колебания, зависимую от метеоусловий. Также достаточно сложным технологическим процессом являлась сварка медных листов, а также их сопряжение со сталью», - поделились в комитете.

Напомним, в 2021 году была разработана проектная документация на проведение работ по комплексной реставрации монумента, включая первоочередные противоаварийные работы.

Проектную документацию в установленном законом порядке рассмотрел и согласовал региональный комитет по охране объектов культурного наследия. В ноябре 2021 года на монументе в рамках контракта начались первоочередные противоаварийные работы.

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Монумент «Ледовое побоище» открыли на горе Соколихе в Псковском районе в 1993 году. Высота памятника - 30 метров, вес - 163 тонны. Основание выполнено из железобетона. Основные элементы сборного монумента крепятся на металлический каркас.