Культура

Борис Елкин прочитал стихотворение Пушкина в Instagram. ВИДЕО

Глава администрации Пскова Борис Елкин прочитал стихотворение поэта Александра Пушкина «Зимние утро» в Instagram.

Видео: Instagram-аккаунт Бориса Елкина

«В день 185-летия со дня гибели Александра Сергеевича Пушкина читаю любимое его стихотворение. Очень люблю произведения великого русского поэта, часть из них знаю наизусть», - рассказал Борис Елкин.

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Александр Пушкин - русский поэт, драматург и прозаик, один из самых авторитетных литературных деятелей первой трети XIX века. Автор известных произведений в стихах и прозе: романов «Евгений Онегин», «Дубровский», поэм «Руслан и Людмила», «Кавказский пленник», повести «Пиковая дама» и многих других, а также сказок для детей.

Родился 6 июня 1799 года в Москве. На протяжении всей жизни Пушкин был тесно связан с Псковским краем. Впервые он попал в родовое имение своей матери сельцо Михайловское в 1817 году. Два года – с 1824 по 1826 - поэт был в Михайловском в ссылке. Неоднократно бывал в Пскове.

Александр Пушкин умер в Санкт-Петербурге 10 февраля 1837 года после трагической дуэли с французским офицером Жоржем Шарлем Дантесом. Похоронен поэт в Святогорском Успенском монастыре в Пушкинских Горах.