Культура

Акция «Влюбленные в искусство» пройдет в Пскове 14 февраля

Акция «Влюбленные в искусство» пройдет в Пскове 14 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псково-Изборском объединенном музее-заповеднике.

Фото: Псково-Изборский объединенный музей-заповедник

«Для поклонников культурного вечернего отдыха впервые Двор Постникова зажигает огни, - говорится в сообщении. - Мы признаемся в чувствах к искусству! И мы задействуем все пять чувств человека - обоняние, осязание, зрение, вкус и слух! В программе - специальный гость - известный саксофонист Аркадий Галковский!»

Посетителей ждут следующие площадки:

«Глазами художника»

На выставке победителей Международного конкурса детского рисунка «Мы – дети Космоса» посетители задействуют свое зрение через восприятие цвета, света, формы и пространства. Ведущий площадки раскроет тему космизма, в которой «Космос предстает в виде духовного пространства мысли, чувства, Света и Красоты».

«Соприкосновение»

Главной темой площадки, разместившейся на выставке «Псковский изразец. Начало», будет осязание. Через процесс создания объема и формы псковского изразца гости смогут познать важность чувства осязания.

«Мастерская иконописца»

На выставке «Лики прошлого. Возвращение» будет задействовано обоняние. Гости погрузятся в процесс подготовки и создания иконы через мастерскую иконописца. Здесь можно будет «буквально почувствовать натуральные ингредиенты, которые используются при написании иконы: воск, ладан и другие».

«Момент вкуса»

На временной выставке одного предмета (натюрморта) «вкус раскроется по-новому».

«Слушая искусство»

«Главное слушать и слышать. И в этом вам поможет музыка. Она и выступит проводником в искусство через чувства», - отметили в музее.

Также пройдет розыгрыш специальных призов и сертификатов на посещение кафе. Бонус программы - фотосессии от псковского фотохудожника Андрея Игнатьева.

«Вы все еще можете приобрести билеты на мероприятие "Влюбленные в искусство" и сделать свой вечер волшебным и незабываемым. Если не успели купить билет онлайн, его можно будет приобрести на месте, в кассе музея. Встречаемся в 18:30 и 20:30 во Дворе Постникова», - добавили в музее-заповеднике.