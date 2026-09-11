День трезвости отметили в Псковском музее-заповеднике

Интерактивные площадки и лекторий в рамках программы «Живешь каково – и здоровье таково!» организовали сотрудники Псковского музея-заповедника для учащихся 8-х классов школы № 2 в Палатах у Сокольей башни к Всероссийскому Дню трезвости, который отмечается 11 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

«В ходе интерактивной экскурсии по выставке "Кто в доме хозяин" ребята познакомились с традициями, обрядами и бытом наших предков. Потом школьники узнали об интересных словах из словаря Даля и попытались угадать их значения. А также для всех прошла лекция о вредных привычках и истории борьбы с ними в Пскове. К примеру, в "Псковских епархиальных ведомостях", дореволюционной газете, вредные привычки называли "произвольным сумасшествием" и "модным самоотравлением"», - сообщили в музее.

В музее отметили, что впервые День трезвости в России отметили в 1913 году по инициативе служителей Православной церкви. Дату выбрали не случайно – она совпадает с праздником Усекновения главы святого Пророка Иоанна Предтечи. Согласно Евангелию, Иоанну Крестителю по приказу царя Ирода во время пьяного пира отрубили голову, поэтому в этот день верующие соблюдают строгий пост и не употребляют алкоголь.

В дореволюционной России в День трезвости закрывали винные лавки, прекращали продажу алкоголя, в храмах проводили крестные ходы и молебны, желающие давали обет трезвости, который благословлял священник. После революции 1917 года праздник из-за своего церковного происхождения был упразднен.

Возрождение традиции произошло B 2005 году по инициативе Русской православной церкви, а в 2014 году празднику присвоили статус всероссийского.