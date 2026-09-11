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Театр живёт, когда встречаются опыт и молодость — глава Великих Лук рассказал о старте 107-го сезона драмтеатра

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Великолукский драматический театр открыл свой 107-й сезон, опираясь на опыт обслуживания более 70 тысяч зрителей в прошлом году и обновление творческой труппы, что подтверждает формирование в городе богатой культурной среды. Об этом сообщил глава города Великие Луки Николай Козловский в своем еженедельном видеообращении.

Видео: страница Николая Козловского в социальной сети «ВКонтакте»

Глава города отметил, что развитие города люди оценивают не только по новым дорогам и инфраструктуре, но и по интересу жителей к культуре. Он напомнил, что учреждение получило новую жизнь благодаря масштабной реконструкции, которую завершили в 2017 году в рамках подготовки к 850-летию Великих Лук и реализации проекта «Театры малых городов».

«Благодаря поддержке федерального центра и региональной власти театральное здание обрело современное сценическое оборудование, руководство расширило площади и создало комфортные условия для артистов, при этом архитекторы сохранили историческую атмосферу», -  пояснил Николай Козловский. 

Он указал, что с марта текущего года к работе приступил новый художественный руководитель Максим Ларин, что дает коллективу возможность обновить сложившиеся традиции и выйти на новые рубежи. В новом сезоне зрителей уже ждут премьеры для детей и взрослых, творческие вечера заслуженной артистки России Аллы Львовской и Александры Камоловой, а в ноябре состоится большая премьера «Анны Карениной».

К работе над постановками по произведениям Тургенева и Шекспира театр привлечет режиссеров и художников из Москвы, Ижевска и Северодвинска.

Николай Козловский обратил внимание на кадровый состав учреждения. Сегодня в труппе работает 21 актер, среди которых два заслуженных артиста Российской Федерации — Алла Львовская, получившая это звание в текущем году, и Игорь Николаев, отметивший 65-летие. «Что особенно важно, труппу театра пополняют молодые артисты, ведь по-настоящему театр живёт тогда, когда в нём встречаются опыт и молодость, традиции и поиск нового», — подчеркнул глава города.

Он также рассказал о высоких показателях посещаемости и вовлеченности горожан. В прошлом сезоне театр посетили более 70 тысяч зрителей, школьники приходят на спектакли целыми классами, а руководство великолукских предприятий активно приобретает билеты для своих сотрудников. По словам Николая Козловского, при театре развивается волонтерское движение: молодые люди помогают администраторам, работают в зрительном зале и участвуют в проведении мероприятий, получая возможность раскрыть свои способности.

Город стремится стать местом, где жители хотят не только жить и работать, но и растить детей, всесторонне развиваться, и театр играет в этом процессе особую роль, заверил глава Великих Лук.

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Пресс-портреты

Козловский Николай Николаевич

Козловский Николай Николаевич

Глава города Великие Луки

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