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Псковичей приглашают принять участие в фотоконкурсе «Псков крупным планом»

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Центр туризма и творческих индустрий Пскова запустил фотоконкурс «Псков крупным планом». Жителей и гостей города приглашают
показать город через объектив — не панорамы, а фрагменты, фактуры, элементы, из которых складывается характер древнего города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы. 

Участие в конкурсе могут принят все желающие от 18 лет. Основная тематика: Церковное зодчество, гражданская архитектура (до середины XX века), оборонительные сооружения. В работах необходимо показать детали: наличники, кованые решётки, старые двери, кладка стен, крыльца, ступени и другие элементы, передающие историческую подлинность и эстетику Пскова.

Конкурс проходит с 4 по 30 сентября в три этапа:

  • Приём заявок — до 12:00 25 сентября их необходимо прислать на почту info@ticpskov.ru с пометкой «Конкурс "Псков крупным планом"».
  • Работа жюри — с 26 по 28 сентября.
  • Объявление победителей и награждение — 30 сентября.

От одного участника принимается не более пяти фотографий. Работы должны быть оригинальными (без коллажей, монтажа и генерации нейросетями).

Жюри выберет 10 финалистов и 3 победителей. Их работы опубликуют в официальной группе Центра туризма и творческих индустрий Пскова. Авторы получат благодарственные письма, а победители — памятные призы.

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