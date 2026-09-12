Псковский театр драмы открыл гастроли в Москве с аншлагом

Спектакль «Ревизор» открыл гастроли Псковского театра драмы имени Пушкина в Москве. Показ состоялся на новой сцене «Мастерской Петра Фоменко» и прошел с полным залом, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского театра драмы имени Алексадра Пушкина.

Видео: Псковский театр драмы им. Александра Пушкина

«Спектакль „Ревизор“ открыл наши гастроли в Москве на Новой сцене Мастерской Петра Фоменко с невероятным аншлагом Благодарим театр и зрителей за теплый прием — всё слышно на видео!» - отметили в пресс-службе.

Еще один показ «Ревизора» в Москве состоится 12 сентября. 13 и 14 сентября зрителям представят спектакль «Морфий».

Режиссер спектакля «Ревизор» — Петр Шерешевский, художник — Александр Стройло.

В спектакле задействованы Максим Митяшин, Ангелина Курганская, Дарья Чураева, Галина Шукшанова, Андрей Кузин, Анна Шуваева, Сергей Попков, Валентина Банакова, Сергей Скобелев, Ирина Смирнова, Максим Плеханов, Денис Кугай, Георгий Болонев, Камиль Хардин, Роман Сердюков, Екатерина Миронова, Александр Овчаренко, Андрей Ярославлев, Мария Фомина и Наталья Петрова.

В Пскове «Ревизора» покажут 2 и 31 октября.