Культура

Рабочий кабинет прокурора 40-х годов представлен на выставке в Великих Луках

Выставка «Триста лет на страже закона» работает в Великолукской центральной городской библиотеке имени М. И. Семевского. Она посвящена истории прокуратуры России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в государственном архиве Псковской области.

Фото здесь и далее: государственный архив Псковской области

На площадке представлены документы, статьи, книги, фотографии из фондов библиотеки Великих Лук и научной библиотеки имени Максима Горького Санкт-Петербургского государственного университета и другие экспонаты.

«Особое внимание приковывает к себе воссозданный рабочий кабинет прокурора 40-х – начала 50-х годов ХХ века, экспонаты для него предоставил Совет ветеранов города Великие Луки и коллекционер, член Российского военно-исторического общества, краевед Вячеслав Игоревич Сизов», - отметили в архиве.

На торжественной церемонии открытия присутствовали и представители Государственного архива Псковской области. Гостям показали документы по истории уездной, окружной и областной прокуратуры.

В архиве добавили, что выставку подготовили при поддержке комитета культуры администрации города Великие Луки, Великолукского драматического театра, Дома культуры имени Ленина, Детской музыкальной школы имени М. П. Мусоргского, областного музея почтовой связи.

Работать выставка будет до мая 2022 года.