Первый этап укрепления склона Снетогорского монастыря завершили в Пскове

Завершился первый этап укрепления склона Снетогорского монастыря в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в автономной некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области».
Фото из архива ПЛН
В Псковской области подвели итоги деятельности регионального комитета по охране объектов культурного наследия, автономной некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области», Археологического центра области и Общественного совета при комитете по охране ОКН.
Председатель комитета по охране культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик напомнил о необходимости четкого межведомственного взаимодействия для решения сложнейших задач по сохранению культурного наследия региона. Он отметил деятельность АНО «Возрождение объектов культурного наследия». На данный момент в зону ответственности организации входят более 50 объектов, из них 47 - памятники истории и культуры. Были достигнуты следующие результаты:
Специалисты АНО «Возрождение» в настоящее время разрабатывают проектную документацию по реставрации древних церквей и башен в Псково-Печерском Свято-Успенском монастыре, техническую документацию для проведения водопровода, канализации и теплосетей.
Также начались научно-проектные исследования керамид в монастырских пещерах.