Культура

Первый этап укрепления склона Снетогорского монастыря завершили в Пскове

Завершился первый этап укрепления склона Снетогорского монастыря в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в автономной некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области».

Фото из архива ПЛН

В Псковской области подвели итоги деятельности регионального комитета по охране объектов культурного наследия, автономной некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области», Археологического центра области и Общественного совета при комитете по охране ОКН.

Председатель комитета по охране культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик напомнил о необходимости четкого межведомственного взаимодействия для решения сложнейших задач по сохранению культурного наследия региона. Он отметил деятельность АНО «Возрождение объектов культурного наследия». На данный момент в зону ответственности организации входят более 50 объектов, из них 47 - памятники истории и культуры. Были достигнуты следующие результаты:

Проведены первоочередные противоаварийные работы по усилению основания скального участка береговой полосы у Южной башни.

Отреставрирован памятник на могиле Пушкина в Святогорском монастыре, проведены работы в псковском храме Святого князя Александра Невского.

Первоочередные противоаварийные работы завершились и в графском доме усадьбы Строганова в Порховском районе, который, утверждают специалисты, разрушался более 20 лет.

В 2021 году прошли научно-изыскательские работы в церкви Косьмы и Дамиана с Примостья и на многих других объектах.

Специалисты АНО «Возрождение» в настоящее время разрабатывают проектную документацию по реставрации древних церквей и башен в Псково-Печерском Свято-Успенском монастыре, техническую документацию для проведения водопровода, канализации и теплосетей.

Также начались научно-проектные исследования керамид в монастырских пещерах.