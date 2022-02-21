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Культура

Археологи обеспокоены сохранностью своего здания во время ремонта Троицкого моста

21.02.2022 14:52|ПсковКомментариев: 2

Археологи беспокоятся за сохранность своего здания на улице Герцена, 1 в Пскове. По их мнению, оно будет находиться под угрозой во время ремонта Троицкого моста. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки ГБУК «Археологический центр Псковской области» Александр Михайлов.

«Мы не сможем не наблюдать за процессом реконструкции моста, потому что это будет происходить под нашими окнами. У нас есть переживания за здание, в котором мы находимся. Это доходный дом купца Сафьянщикова конца XIX века. У него сейчас непростое техническое состояние», - отметил Александр Михайлов.

Он выразил надежду на то, что строители при проведении работ будут соблюдать все предусмотренные проектом меры по сохранению целостности дома. Александр Михайлов добавил, что археологи также будут работать на месте реконструкции.

Напомним, Троицкий мост закроют для движения транспорта и пешеходов 1 марта. 

Теги: #псков #археологи #Троицкий мост
Источник: Псковская Лента Новостей
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