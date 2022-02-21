Культура

Награждение победителей регионального этапа Дельфийских игр прошло в Пскове

Церемония награждения победителей и участников регионального этапа XXI Дельфийских игр России состоялась сегодня, 21 февраля, в большом концертном зале Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

В региональном отборочном туре приняли участие 55 солистов и творческих коллективов. Состязания среди молодых музыкантов, художников, чтецов, танцоров, актеров и фотографов прошли в 14 номинациях в области культуры и искусства.

В числе участников и победителей конкурса: учащиеся детских школ искусств Дедовичей, Бежаниц, Невеля, Усвят, Псковского района, детских художественных школ Пскова и Великих Лук, творческие коллективы и солисты из Дома культуры Ленинского комсомола города Великие Луки, Дома офицеров города Пскова, а также студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Участников и победителей регионального этапа поздравили первый заместитель председателя комитета по культуре Псковской области, председатель жюри Вера Алексеева и главный дирижер заслуженного коллектива народного творчества России ансамбля «Сказ» имени В. Румянцева ГКЦ, член Общественного совета по культуре при комитете по культуре Псковской области, член жюри Константин Абабков.

Так, победителями регионального отборочного тура XXI молодежных Дельфийских игр России стали:

- Екатерина Иваненко (номинация «Изобразительное искусство», возрастная группа 14-17 лет, ДХШ города Пскова),

- Юлия Петрова (номинация «Изобразительное искусство», возрастная группа 18-25 лет, ПОКИ имени Н. А. Римского-Корсакова),

- Андрей Никитин (номинация «Художественное чтение», возрастная группа 10-13 лет, Дедовичская детская школа искусств),

- Эдуард Алиев (номинация «Художественное чтение», возрастная группа 14-17 лет, Бежаницкая ДШИ),

- Анастасия Тихомирова (номинация «Эстрадное пение», возрастная группа 10-13 лет, Детская школа искусств города Невеля),

- Анастасия Куклина (номинация «Эстрадное пение», возрастная группа 18-25 лет, ПОКИ имени Н. А. Римского-Корсакова),

- Ольга Янкевич (номинация «Фортепиано», возрастная группа 14-17 лет, ПОКИ имени Н. А. Римского-Корсакова),

- Лев Кричевский (номинация «Медные духовые инструменты», возрастная группа 14-17 лет, ДМШ сектора педагогической практики при ПОКИ имени Н. А. Римского-Корсакова),

- Заслуженный коллектив народного творчества «Театр танца "Русские узоры"» (номинация «Народный танец», возрастная группа 14-21 год, Дом офицеров, город Псков).

Церемония награждения завершилась концертом победителей. С работами победителей в номинации «Изобразительное искусство» зрители смогли познакомиться на мини-выставке.

Финал XXI Дельфийских игр России пройдет в Красноярске с 22 по 27 апреля. Он будет приурочен к 200-летию основания Енисейской губернии и предстоящему 400-летию Красноярска. Планируется, что участниками игр станут около 2 400 молодых людей из 85 субъектов РФ. Игры пройдут по 34 номинациям – это самое большое число направлений за всю историю соревнований.