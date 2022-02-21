Культура

«Диалог культур» с белорусскими коллегами организовали псковские библиотекари

«Диалог культур» с белорусскими коллегами организовали псковские библиотекари. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центральной городской библиотеке Пскова.

Псковская библиотека «Родник» имени С. А. Золотцева и Борисовская центральная районная библиотека имени И. Х. Колодеева провели в интернете очередное мероприятие в рамках международного проекта «Открытый диалог культур». На этот раз в форме скайп-конференции «С любовью о городе своем», добавили в библиотеке.

Открывая встречу, заместитель руководителя Централизованной библиотечной системы Пскова Людмила Слабченко рассказала белорусским коллегам, что проект «Открытый диалог культур» вошел в шорт-лист «Премии Рудомино» Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино. Кроме того, проект недавно презентовали в «Библиотечном диалоге стран СНГ и приграничных регионов» как одну из лучших практик международного культурного взаимодействия.

После этого перед белорусскими участниками скайп-конференции выступил искусствовед, действительный член Академии архитектурного наследия, член Союза архитекторов России Игорь Лагунин. Он рассказал братьям-славянам про Всемирное наследие Пскова, а также о том, как памятники псковской архитектуры были включены в Список ЮНЕСКО.

«Белорусы заодно узнали, кто из польских королей был православным и приглашал псковских мастеров расписывать свою резиденцию, почему псковские зодчие ценились в Москве наравне с итальянскими, как псковичи построили Казанский кремль и Успенский собор острова Свияжска, и откуда Ле Корбюзье черпал идеи для своих творений в стиле функционализма, стараясь заново переосмыслить доведённую древними псковичами до совершенства простоту», - отметили в библиотеке.

Затем археограф краеведческого центра Борисовской центральной районной библиотеки Александр Балябин объяснил псковичам, как старинные фотооткрытки помогают белорусским краеведам изучать историю города Борисова. В ответ псковичи посоветовали коллегам издать сборник репродукций с этих открыток, как это сделано в Пскове, а вместе с изображениями опубликовать и исследование, которое провел Александр Балябин, чтобы все интересующиеся получили к нему доступ.

Игорь Лагунин также обратил внимание Александра на то, что старинное здание еврейского училища в городе Борисове очень похоже на синагогу в Великих Луках и что, возможно, эти два здания были построены по одному проекту.

«Александр Балябин спросил Игоря Лагунина, помогают ли старинные открытки с изображением города псковским архитекторам, и узнал, что его псковский коллега не просто изучает по таким открыткам дореволюционную архитектуру, но и сам является страстным коллекционером таких артефактов», - подчеркнули в библиотеке.

Подводя итог скайп-конференции, заведующая библиотекой «Родник» Ирина Лушкина оценила то, что дружба псковичей с жителями города Борисова переросла в настолько содержательные взаимообогащающие культурные проекты, а также пообещала белорусам и впредь приглашать на такие онлайн-встречи интересных гостей из числа самых именитых деятелей псковской культуры.