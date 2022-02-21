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Культура

Руководитель псковского РВИО рассказал о создании картины батальной живописи, посвященной Довмонту

23.02.2022 13:50|ПсковКомментариев: 0

Председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Серавин в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 23 февраля рассказал о создании картины батальной живописи, посвященной князю Довмонту.

Председатель регионального отделения РВИО сообщил, что на картине, посвященной князю, Довмонт будет изображен с псковичами при Раковорской битве. Ее напишет один из знакомых художников Александра Серавина.

Выбор пал на Раковорскую битву, поскольку «она информационно насыщенная и имеет очень много трактовок и игр смыслами», поделился Александр Серавин. «Нет ни одной батальной живописи на эту тему», — уточнил он.

Раковорская битва состоялась 18 февраля 1268 года вблизи крепости Везенберг между армиями северорусских республик и княжеств против объединенных сил рыцарей Ливонского ордена, Дерптского епископства и Датской Эстляндии.

Отметим, что князя Довмонта чтут как святого покровителя Пскова. В этом году состоялись публичные слушания по установке в областном центре памятника князю. Модель памятника, представленная на одной из выставок в Пскове, получила одобрение не только городских властей, но и митрополита Псковского и Порховского Тихона.

Еще одна картина будет посвящена осаде Пскова польским полководцем и королем Стефаном Баторием. Визуальный ряд — атака псковичами вражеского отряда в ходе их вылазки из осажденного города, добавил Александр Серавин.

В планах у руководителя регионального отделения РВИО открыть выставку картин, имеющих отношение к Пскову, а также посвященных историческим событиям, у которых «не было своего визуального образа».

Напомним, Александр Серавин создал первую в России Галерею батальной живописи. Она расположена в Санкт-Петербурге на набережной Макарова.

Теги: #эхо москвы в пскове #живопись #Довмонт
Источник: Псковская Лента Новостей
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