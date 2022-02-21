Культура

Выставка «О красоте Псковской земли» откроется 25 февраля

Две выставки презентуют Псковичам студенты и преподаватели Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учебном заведении.

В залах Центральной городской библиотеки на улице Конной представлена выставка «Русская роспись». Она составлена из работ преподавателей и студентов специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы».

Экспозиция посвящена традициям росписи по дереву и приурочена к мероприятиям Года культурного наследия народов России. В нее вошли деревянные и керамические изделия, расписанные в технике традиционных росписей - мезенской, пермогорской, городецкой, борецкой, урало-сибирской.

«Для студентов–художников роспись по дереву – это ознакомительный курс, в рамках которого они изучают разнообразие и стилистику художественного языка декоративных росписей. Преподаватели дисциплины - Константин Зинин и Зинаида Петрова, - рассказали в колледже. - Часть выставленных работ – авторское переосмысление композиционных схем росписей, как графических, так и живописных, а также результат исследования музейных коллекций Пскова в области свободной кистевой росписи по дереву».

25 февраля в 17.00 в той же библиотеке состоится открытие персональной выставки Константина Зинина «О красоте Псковской земли». Константин Зинин – преподаватель художественных дисциплин колледжа искусств, руководитель специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», член Московского Союза художников.

Фото: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

На выставке будет представлено более 30 работ, выполненных в разных техниках графики: рисунок, акварель, пастель, иллюстрация, офорт. В своем творчестве Константин Зинин развивает традиции московской школы графики. В работах автора отражена суровая красота древнего Пскова, лирические пейзажи Пушкиногорья, эпические образы Изборска и Мальской долины.

Помимо пейзажей на выставке можно будет увидеть иллюстрации к книге Надежды Вальнер «Благословенный Псков», выполненные в смешанной технике. В них отражены важные исторические события Пскова начала XX века.

«Выставка носит учебно-методический характер, так как показывает путь художника от быстрых зарисовок и этюдов к более продуманным и завершенным картинам», - добавили в колледже.