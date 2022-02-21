Культура

На встречу «А вы давно гуляли под дождем?» приглашают псковичей

На творческую встречу «А вы давно гуляли под дождем?» приглашает поэтический клуб «Зеркало» Псковской областной универсальной библиотеки имени В. Я. Курбатова, мероприятие состоится в Пскове 3 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПОУНБ.

Свои стихи о весне, любви и творчестве прочтут член Союза писателей России, участник более 30 сборников стихов, изданных в разных городах России и за рубежом, автор трех сборников стихов Александр Павлов (Себежанин) и автор книг «Тают в интернете строки» (в соавторстве с Михаилом Барышевым), «А вы давно гуляли под дождем?» Олег Алексеев.

«Поэтическая программа посвящена наступлению весны и женскому празднику. Будет душевно, солнечно, по-весеннему свежо и радостно. Стихи поэтов прекрасно ложатся на музыку, поэтому в программе вечера предполагается и авторское прочтение, и музыкально-поэтическое исполнение стихотворений», – рассказали в библиотеке.

Встреча пройдет в Голубом зале на 3 этаже Псковской областной универсальной библиотеки, начало запланировано на 16:00.

Записаться можно по телефону: +7921-113-79-05 (WhatsApp). Мероприятие организуют в режиме COVID-free, добавили в учреждении.