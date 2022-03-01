Культура

Обсудить будущее детского кинотворчества предлагают псковичам

II Всероссийский форум «Точки роста детско-юношеского кинотворчества в России» состоится в Горно-Алтайске 31 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Крупное образовательное мероприятие станет частью IV Всероссийского фестиваля детско-юношеских фильмов «Зеркало будущего PRO». При этом ожидается внушительный пул экспертов, в том числе специалистов профессиональных киностудий, представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти. Форум предполагает офлайн- и онлайн-форматы, участие в образовательной программе бесплатно.

«Роли чиновников на местах, их поддержке талантливых мальчишек и девчонок, а также инициативных групп при открытии киностудий будет посвящен отдельный семинар», – отметили в администрации.

Также участники форума обсудят следующие вопросы:

Есть ли у российских школьников возможности для изучения киномастерства?

Способны ли их педагоги интегрировать кинематограф и медиа в свою повседневную деятельность?

Как создать киностудию, кто может в этом помочь и какие направления ждут творческих ребят в вузах?

Чтобы присоединиться к масштабному обсуждению будущего российских детей и посетить семинары, необходимо заполнить заявку на сайте, где также можно ознакомиться с подробным расписанием.

На форум приглашаются педагоги и наставники детских киностудий, кинообъединений, профильных центров и кружков; руководители организаций, развивающих кинообразование и кинотворчество; представители местных органов власти; деятели культуры и образования; родители, чьи дети занимаются кинотворчеством.

«Мы ставим перед собой задачу наладить диалог федеральных властей с людьми, которые заинтересованы в развитии кинотворчества в регионах. Хотелось бы создать понятную и доступную дорожную карту по открытию киностудий в муниципальных образованиях на базах школ, детских садов, досуговых центров. Также поговорим о высшем образовании, о том, что ждет выпускников киностудий, об их мечтах, призвании, профессии», – отметил президент Федерации современного искусства, член Общественного совета при Министерстве культуры РФ Николай Данн.

Организаторами форума являются Федерация современного искусства, правительство Республики Алтай, Фонд развития творчества «Жизнь и дело», Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО. Форум «Точки роста детско-юношеского кинотворчества в России» проводится на средства гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов, при поддержке онлайн-кинотеатра «Ноль Плюс».

Принять участие в образовательной программе могут все желающие.