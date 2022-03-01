Обсудить будущее детского кинотворчества предлагают псковичам

II Всероссийский форум «Точки роста детско-юношеского кинотворчества в России» состоится в Горно-Алтайске 31 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.
Крупное образовательное мероприятие станет частью IV Всероссийского фестиваля детско-юношеских фильмов «Зеркало будущего PRO». При этом ожидается внушительный пул экспертов, в том числе специалистов профессиональных киностудий, представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти. Форум предполагает офлайн- и онлайн-форматы, участие в образовательной программе бесплатно.
«Роли чиновников на местах, их поддержке талантливых мальчишек и девчонок, а также инициативных групп при открытии киностудий будет посвящен отдельный семинар», – отметили в администрации.
Также участники форума обсудят следующие вопросы:
Чтобы присоединиться к масштабному обсуждению будущего российских детей и посетить семинары, необходимо заполнить заявку на сайте, где также можно ознакомиться с подробным расписанием.
На форум приглашаются педагоги и наставники детских киностудий, кинообъединений, профильных центров и кружков; руководители организаций, развивающих кинообразование и кинотворчество; представители местных органов власти; деятели культуры и образования; родители, чьи дети занимаются кинотворчеством.
Организаторами форума являются Федерация современного искусства, правительство Республики Алтай, Фонд развития творчества «Жизнь и дело», Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО. Форум «Точки роста детско-юношеского кинотворчества в России» проводится на средства гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов, при поддержке онлайн-кинотеатра «Ноль Плюс».
Принять участие в образовательной программе могут все желающие.