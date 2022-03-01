Культура

Дизайнер предложила создать в Пскове центр этномоды

Псковский дизайнер костюма Алена Иванова считает необходимым создать в Пскове центр этномоды. Об этом она рассказала в эфире «Радио России-Псков».

По ее словам, идея вынашивалась уже давно - постепенно рождались коллекции одежды, обязательной составляющей которых были элементы аутентичности. «Это значит, требовалась помощь и тех, кто мог своими руками сделать красивые пуговицы, поработать над интересной вышивкой, сплести уникальный пояс», - пояснила она. Сегодня вокруг Алены Ивановой объединяются мастера, работающие в самых разных направлениях. Для них понятия «модный, креативный» неразрывно связаны с народными традициями.

Дизайнер костюма уверена, что через современную одежду от поколения к поколению может передаваться «тот самый генетический код», который «лежит в самой идее сохранения нематериального культурного наследия», а потому показы новых моделей часто сопровождаются народными посиделками и народными песнями.

«Это именно генетический код. И все, кто примеряет такую одежду - традиционную, аутентичную или современную, - обязательно какие-то эмоции испытывают. Почему я говорю обязательно, потому что ни разу не было такого, чтобы люди померили нашу одежду и ничего не испытали. Всем не хочется расставаться с этой одеждой. Всем хочется, чтобы она была всегда», - сказала Алена Иванова.

Создание центра этномоды дизайнер считает своей главной задачей, мечтая об условном переплетении времен - профессиональном соединении современных и давних традиций в одежде.

«Это нужно дальше развивать и давать возможность людям, которые тоже этим заинтересованы, развиваться в этом направлении и подключать новых и новых людей с новыми идеями, чтобы наши традиции шли вперед, чтобы они читались не только в книгах, но и на улице», - добавила она.