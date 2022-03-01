Культура

В Пскове отсняли первый блок художественного фильма «Я читаю»

Первый блок художественного фильма «Я читаю» отсняли в Пскове. Съемочная группа кинокомпании Okapi Production несколько дней работала в различных локациях в центре города. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Ранее рассказывал, как посетил съемочную площадку в псковской средней общеобразовательной школе №1 имени Леона Поземского. Кстати, в съемке школьных сцен были задействованы и псковские ребята из театральных студий города», - написал Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

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По его словам, второй съемочный блок фильма «Я читаю» запланирован на август, киностудия будет работать в Пскове, Санкт-Петербурге и Москве. «Окажем всю необходимую помощь в организации работы. Прокат фильма запланирован на 2023 год. Уверен, это будет достойная картина!» - добавил губернатор.