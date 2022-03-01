Культура

Праздничный концерт пройдет на сцене Дома офицеров 8 марта

Праздничный концерт «Мужчина, женщина, весна», посвященный Международному женскому дню, пройдет на сцене Дома офицеров в Пскове 8 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: Дом офицеров

В концертной программе примут участие творческие коллективы Дома офицеров и солисты города Пскова. Порадует своим выступлением, представив вниманию зрителей новые хореографические композиции в современных танцевальных жанрах, театр танца «Русские узоры».

«Оригинальные номера Псковского цирка добавят зрелищности в эмоциональную динамичную праздничную программу. Все артисты весеннего концерта будут выступать с особым желанием и настроением, потому, что в этот день все песни и танцы посвящаются любимым женщинам», - отметили организаторы.

Мероприятие состоится в 16.00 в концертном зале Дома офицеров по адресу: улица Комдива Кирсанова, 5. Интересующую информацию можно получить по телефонам: 74-72-88, 053, 56-88-35 (телефон кассы). Билеты на концерт также можно приобрести по «Пушкинской карте».

Возрастная категория 12+