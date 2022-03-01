Культура

Выставка «Сброшенная с пьедестала. Спасти нельзя оставить» открылась в Пскове

Открытие выставки «Сброшенная с пьедестала. Спасти нельзя оставить» в музейном комплексе «Двор Постникова» состоялось 4 марта. Об этом сообщила автономная некоммерческая организация «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове ( Псковской области)» в Instagram.

Фото здесь и далее: «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове ( Псковской области)» в Instagram

На выставке, посвященной Анастасиевской часовне с фресками, выполненными по эскизам художника Николая Рериха, представлены проектные материалы. В создании экспозиции, включающей информацию об истории памятника и планы по его спасению, приняли участие 15 организаций-партнеров.

На выставке впервые выставляются многие фотографии и документы из архива ГАУК ПО «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры», рассказывающие о переносе часовни в 1970 году. Основная цель выставки - рассказать предысторию часовни и показать значимость этого памятника.

«Все это подлинные документы, подлинные фотографии. На одной из них - знаковое событие, раскрытие росписи. Открытие, которое сделала бригада под руководством художника-реставратора Михеева, позволило доказать, что фрески есть, они на месте и действительно часовню нужно сохранять», - рассказала генеральный директор Псково-Изборского музея-заповедника Татьяна Николаева.