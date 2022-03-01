Культура

В псковском колледже искусств рассказали, где работают его выпускники

Практически все выпускники Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, окончившие в текущем году заочное отделение, уже работают в учреждениях культуры региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учебном заведении.

Фото: Псковский областной колледж искусств

Выпуск 18 студентов заочной формы обучения по специальности «Библиотековедение» и «Социально-культурная деятельность» состоялся в колледже искусств.

Среди дипломных работ выпускников специальности «Библиотековедение» наиболее интересными темами, по мнению председателя государственной итоговой аттестации, директора Псковской областной универсальной научной библиотеки Веры Павловой, стали: «Виртуальная выставка как многофункциональный библиографический ресурс» Татьяны Нафиевой и «Ядро библиотечного фонда муниципальной библиотеки в современных условиях» Любови Михайловой. Эти дипломные работы были отмечены сертификатами как лучшие выпускные квалификационные работы.

Дипломные работы по специальности «Социально-культурная деятельность» затронули широкий круг тем, в числе которых патриотическое воспитание молодежи, организация детского досуга, постановка театрализованных концертов, разработка интернет-проектов для популяризации объектов культурного наследия родного края, развитие деятельности автоклуба.

Почти все 18 студентов заочной формы обучения уже работают в в учреждениях культуры региона – Пскова, Великих Лук, Порхова, Гдова, Острова, Себежа, Новосокольников, добавили в колледже.