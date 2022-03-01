Культура

100-летие митковицкой кадрили отпразднуют в Печорах

Фестиваль танцевального фольклора «Псковские приплясы», посвященный 100-летию митковицкой кадрили, стартует в Печорах 2 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Изображение: Псковский областной центр народного творчества

Мероприятие состоится в рамках декады народного танца. На сцене районного центра культуры выступят творческие коллективы с кадрилями, кадрильными плясками и постановками на основе местного аутентичного материала.

Митковицкая кадриль – это уникальная пляска, которая бытовала на территории Печорского района. В 2015 году она была внесена в региональный реестр объектов нематериального культурного наследия Псковской области от Печорского района, напомнили в учреждении.

Декада народного танца станет первой из четырех декад в рамках Года культурного наследия народов России. По всей стране в апреле пройдут фестивали, конкурсы, образовательные мероприятия по развитию и популяризации народной хореографии, добавили специалисты.