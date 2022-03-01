Культура

Неделя детской и юношеской книги начнется в Пскове 23 марта

Неделя детской и юношеской книги «Под парусом книги к новым открытиям» пройдет в Пскове с 23 по 31 марта. Хедлайнерами станут писатель Лада Кутузова и детское издательство «40 книг», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской городской библиотеке.

Лада Кутузова (это творческий псевдоним Лады Кузиной) приедет в Псков, чтобы провести несколько встреч с читателями в библиотеках города. Она финалист конкурсов «Корнейчуковская премия», премии имени Э. Н. Успенского «Большая сказка», издательских конкурсов «Новые сказки-2015» и «Короткое детское произведение», пять раз была полуфиналистом конкурса «Новая детская книга», награждена грамотой «За художественное мастерство» Международного литературного конкурса имени Александра Куприна. Ее книга «Моя бабушка – пират» вошла в длинный список премии К. Чуковского 2021 года, книга «Человек-невидимка из седьмого «Б» заняла первое место в проекте «Книга года: выбирают дети», сборник мистики «Волк под кроватью» - в полуфинале премии LiveLib «Лучшая книга 2020 года, выбор читателей: Лучшая книга для самых маленьких».

Миссия Детского издательства «40 книг»: «Мы – молодое, полное сил и идей издательство, и мы делаем книги, которые станут любимыми. Детская книга – нечто большее, чем просто развлечение. Это проводник в мир прекрасного, дверь в неизведанное, портал в чудеса».

Во время этой недели в библиотеках Пскова пройдут творческие встречи (онлайн и офлайн) юных читателей с писателями и поэтами, состоятся презентации новых книг, игровые программы, мастер-классы, тренинги по тайм-менеджменту, «книжные посиделки для непосед», «креатив-бум для юных фантазёров, изобретателей и мыслителей» и «смешной урок рисования с котом Да Винчи».

Детские писатели обещают поделиться с псковичами тайнами своего писательского мастерства, а писатель Елена Ермолова даже проведёт в «Библиотеке – Центре общения и информации имени И. Н. Григорьева» онлайн-мастер-класс «Создаем книгу сами».

27 марта в библиотеке «БиблиоЛюб» состоятся одиннадцатые Любятовские детско-юношеские краеведческие чтения «Любятово на карте Пскова».

В рамках этой Недели псковские библиотекари также подведут итоги конкурса «Пословица недаром молвится», который проходил в Пскове с 17 января.

Подробно с программой мероприятий Недели детской и юношеской книги в Пскове можно познакомиться здесь. Справки, консультации, запись на мероприятия возможны по телефону (8112) 56-16-30 и по e-mail deti@bibliopskov.ru.

Как всегда, популярные современные детские писатели и книжные иллюстраторы придумали для псковской Недели детской и юношеской книги плакат-послание. В этом году авторами этого послания стали писатель Людмила Тишаева и графический дизайнер, каллиграф Татьяна Бесхлебная. Оно начинается со слов: «Книга хорошая – лучший подарок» - эти слова я поставлю цитатой, ведь с давних пор называют, ребята, книгу источником знаний недаром».

Людмила Тишаева (Черненко) - поэт, член Союза писателей России, окончила архитектурный факультет Киевского государственного художественного института. В 1990 году семья переехала в Псков. Выпустила семь авторских сборников: «В росинке – мира отраженье», «Закатных зорь – недолгие дары», «За гранью плоскости», «Дождь на ресницах», «Калейдоскоп судьбы»; стихи для детей – «Бабушкина азбука» (2010) и «В школе весело учиться» (2018). Осенью 2021 года вышла в свет новая книга Тишаевой в соавторстве с Т. Рыжовой «На неведомых тропинках псковских лесов», презентация которой состоится на Неделе детской и юношеской книги в Пскове.

Татьяна Бесхлебная окончила Детскую художественную школу Пскова и Псковский государственный университет. Ее дипломной работой стала дизайн-концепция интерьеров модельной псковской библиотеки «Радуга», которая была была реализована в прошлом году. В 2019 году Татьяна получила гран-при Международного псковского дизайн фестиваля PDF 2019. Преподает живопись, композицию и каллиграфию в творческой студии «Полосатый кот». Во время Недели детской и юношеской книги в Пскове она будет проводить мастер-классы.