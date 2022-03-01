Культура

Петербургские студенты примут участие в конкурсе на лучший проект сохранения Гремячей горы

Участниками открытого конкурса «Гремячая гора – сохранение через развитие» на лучшую идею-концепцию сохранения и развития историко-культурного наследия Гремячей горы станут студенты архитектурного факультета СПбГАСУ.

В течение следующей недели будет организована поездка учащихся в Псков с целью знакомства с территорией и границами проектирования, постановки задач и изучения проблематики объекта.

Напомним, о старте конкурса объявил Общественный совет при комитете Псковской области. Инициативу поддержали в региональном комитете по охране памятников, в общественных советах при областных комитетах по туризму и культуре, в псковских отделениях Союза архитекторов России и Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

В числе главных задач конкурса - выявление концептуального предпроектного предложения-идеи по сохранению, современному приспособлению и благоустройству территории Гремячей горы, наиболее полно отражающей историческую, архитектурно-ландшафтную, археологическую ценность данной территории.

В рамках конкурса планируется привлечь жителей города и профессиональное сообщество к обсуждению идей и планов по обустройству данной территории, определить основные предпочтения и варианты бережного ее использования. Организаторы отдельно оговаривают пункт о необходимости сохранить сложившийся пейзаж территории на момент конкурса возведением минимальных по числу и объему современных строений.

Сроки проведения конкурса - с 23 марта до 28 июня этого года. С целью учета мнения населения и гостей города в период с 16 по 27 июня планируется организация выставки представленных на конкурс предложений.

Итоги конкурса будут подведены на заседании комиссии, которая рассмотрит и обсудит представленные предпроектные идеи с учетом информации о мнении граждан. Победитель конкурса будет определен по результатам открытого голосования членов жюри.