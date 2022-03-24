Культура

Псковский губернатор поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников культуры с профессиональным праздником, сообщили в пресс-службе администрации региона.

«В Псковской области трудится более 3,7 тысяч работников культуры — это сотрудники музеев, библиотек, школ искусств, участники театральных и творческих объединений, специалисты домов культуры, коллективы художественной самодеятельности. Неравнодушные и преданные своему труду специалисты — вы бережете наше культурное наследие, вносите вклад в развитие искусства, дарите жителям региона незабываемые эмоции», - отметил Михаил Ведерников.

Глава региона подчеркнул, что благодаря работникам культуры сельские клубы, библиотеки и дома культуры стали центрами общественной жизни, делая доступными для жителей самых отдаленных поселков уникальные произведения искусства.

«Дети и молодежь с увлечением занимаются в школах искусств, где приобщаются к культуре. Вы учите их видеть и понимать красоту нашего мира, быть культурными и образованными, помогаете раскрыть детям их таланты и дарования», - добавил губернатор.

Развитие культуры сегодня - один из приоритетов государственной политики, напомнил Михаил Ведерников. Не случайно 2022-й год объявлен Годом культурного наследия народов России. Сохранение самобытного творчества — это основа мира и согласия, возможность изучить и понять историю нашего многонационального народа.

«Искренне признателен вам за профессионализм, самоотдачу и полную вовлеченность в жизнь Псковской области! Пусть ваш постоянный творческий поиск и в дальнейшем будет направлен на сохранение и возрождение культурных традиций нашего региона. От всей души желаю вам счастья, добра, благополучия, крепкого здоровья, успехов и творческого вдохновения!» - заключил глава региона.