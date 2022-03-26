Культура

Смысл псковских пословиц раскрыли на конкурсе

Итоги конкурса «Пословица недаром молвится» подвели в Пскове. Он проходил среди детей в возрасте от 7 до 14 лет при поддержке управления культуры администрации города в ознаменование Года культурного наследия народов России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковской городской библиотеке.

Фото здесь и далее: псковская городская библиотека

Партнерами конкурса выступили издательство «Антология» (Санкт-Петербург), детский альманах «Улитка Коперника» (Москва) и издательство «Лимонад» (Москва), они предоставили призовой фонд. Всего на этот конкурс поступило 325 работ, в том числе 276 рисунков и 49 историй собственного сочинения, которые раскрывают смысл псковских пословиц.

Все рисунки участников конкурса можно посмотреть по ссылке.

Гран-при конкурса «Пословица недаром молвится» присужден Анастасии Николенко, которая и нарисовала рисунок, и написала рассказ. В номинации «Рассказ» в возрастной группе 7-9 лет победителями стали Мария Буряк (пословица «Одна пчела много меду не натаскает»), Олеся Иванова (пословица «Родная земля и в горсти мила») и Анна Меденцева (пословица «Не боится волк собаки, не любит ее звяги»).

В возрастной группе 10-12 лет победителем номинации «Рассказ» стала Марина Костюшко (пословица «Апрель богат водой, а май травой»). В возрастной группе 13-14 лет жюри не определило победителей номинации «Рассказ». В номинации «Иллюстрация» в возрастной группе 7-9 лет первое место заняла Арина Комлева (пословица «Какова Аксинья, такова и ботвинья»). Второе место досталось Камилле Новиковой (пословица «Гусли – потеха, а хуже ореха») и Вадиму Маренинову (пословица «Не красна изба углами, а красна пирогами»). Третье место получили Артур Лаверычев (пословица «От яблони яблочко, от ели - шишка») и Вера Шпагина (пословица «Не продавай шкуры, не убив медведя»).

В возрастной группе 10-12 лет победила Златислава Редькина (пословица «Какие коренья, такие отростенья»). Второе место у Евы Гордей (пословица «На чужой сторонушке рад своей воронушке»), третье - у Анны Сатула (пословица «В воде рыбы много, всей не выловишь») и Маргариты Козыревой (пословица «Коровка на дворе и праздник на столе»).

В возрастной группе 13-14 лет первое место заняла Карина Михайлова (пословица «Вороне соколом не быть»), второе место - Вероника Матвеева (пословица «Не продавай шкуры, не убив медведя»), третье - Елена Крутцева (пословица «Одна пчелка много меду не натаскает»).

Поощрительными призами конкурса будут награждены воспитанники дошкольных учреждений: Алена Высоцкая, Полина Полякова, Евгения Ильина, Игорь Григорьев и Алиса Цыганкова.

За дипломами и призами победителей конкурса приглашают в Центр детского чтения (Псков, улица Розы Люксембург, 23) с 29 марта по 1 апреля с 10.00 до 17.00. Все участники конкурса также получат электронные дипломы, которые будут высланы на электронную почту, указанную при регистрации.