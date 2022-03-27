Культура

Художественная выставка «Матрица цвета» откроется в Пскове

Художественная выставка «Матрица цвета» откроется в псковской галерее «Дом на Набережной» 30 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы выставки.

Изображения здесь и далее предоставили организаторы выставки

«Эскпозиция выставки состоит из цветочных натюрмортов, выполненных псковскими художниками в разные годы. Цветы на картинах говорят о наступившей весне и надежде на теплое лето. Весеннее пробуждение – основная тема выставки», - пояснили организаторы.

В выставке участвуют псковские художники Юлиана Голубева, Ольга Гофман, Анатолий Жбанов, Сергей Каримов, Ираида Самойленко, Николай Самойленко, Тимофей Силич, ВИТИМ (Виктор Тимофеев), Ольга Устинова, Эдуард Шарипов. Всего посетители выставки смогут увидеть более 50 картин.

Посетить выставку можно по адресу: Псков, Советская набережная, дом 9.