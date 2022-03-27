Культура

«Планету головоломок» представит псковичам правоохранитель-коллекционер

Открытие выставки «Планета головоломок» состоится Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова 5 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

«При слове "головоломки" на ум приходят исключительно кубик Рубика или змейка? А вот и нет! Головоломок так много, что ими можно населить целую планету. Отсюда и название выставки», – пояснили организаторы.

Это первая в Псковской области попытка собрать на одной площадке интеллектуальные игрушки разного года выпуска, разного авторства и разных производителей. Все представленные экспонаты – а их более 50 – являются лишь малой частью коллекции сотрудника правоохранительных органов Алексея Костюкова, хорошо известного читателям библиотеки по четырем выставкам старых открыток, говорится в сообщении.

Основу экспозиции составят интеллектуальные игры как советской эпохи, так и современные, производимые «Планетой головоломок» - компанией, использующей авторские разработки российских изобретателей интеллектуальных игрушек Ирины Новичковой и Владимира Красноухова. Авторы предоставили для выставки более двух десятков собственных изобретений.

«Головоломки ориентированы на возраст от 12 лет и способствуют развитию пространственного воображения, нетривиального мышления, навыков решения нестандартных задач. Будут представлены редкие экземпляры головоломок, никогда не запускавшихся в массовое производство, но освещавшихся на страницах журналов "Наука и жизнь", "Квант", "Левша" и других», – объяснил Алексей Костюков.

На выставке также можно познакомиться с информацией о составителях, исследователях, изобретателях головоломок, авторах книг и популяризаторах интеллектуальных развлечений.

В последний день работы выставки, 10 апреля, пройдет «Интеллектуальный батл» для любителей головоломок, в ходе которого все желающие смогут проверить свои математические и логические способности.

Открытие выставки состоится в Голубом зале в 12:00.