Культура

Коллекцию этнографических поясов представят в Пскове

Выставка «Пояс в культуре этноса», на которой представят коллекцию поясов из собрания Российского этнографического музея, начнет работу в Псково-Изборском музее с 20 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фото здесь и далее: Российский этнографический музей, Санкт-Петербург

«Кто из вас бывал в этнографических музеях под открытым небом? В таких местах, где хочется закатать рукава и стать мельником, кузнецом или пекарем. Или изучить, как были устроены дома, какое было расположение печей и окон. Какие были фестивали и чем угощали на них. Что носили люди. Стоп. А с этого места поподробнее, пожалуйста. Что там насчет поясов?» - говорится в сообщении.

На выставке можно будет увидеть изделия из разных уголков России и соседних территорий, которые создали в период XIX – конца XX веков. Это пояса различные по технике изготовления, материалу, декору, форме, конструкции. Каждый из них - результат творчества безымянного мастера, который руководствовался, прежде всего, традициями своего народа, своей местности.

«Коллекция этнографических поясов подтверждает уникальность предмета народного костюма. Пояс играет важнейшую роль в создании этнического облика, передает представления о красоте и достоинстве, складывавшихся веками, о новых веяниях моды. Ощутите этнический колорит разных регионов нашей страны. Оцените мастерство исполнителей и снищите вдохновение те, кто трудится в сферах воссоздания народных технологий и современного дизайна», - предложили в музее.

Выставка будет работать с 20 апреля по 20 июня в Приказной палате Псковского кремля на 1 этаж по адресу: улица Кремль, 4.