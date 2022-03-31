Культура

Сказки Андерсена в иллюстрациях Бориса Диодорова представлены на выставке «Михайловского»

В честь Международного дня детской книги, который отмечают 2 апреля, в день рождения великого датского сказочника Ганса Христиана Андерсена, государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» открыл виртуальную выставку работ всемирно известного иллюстратора, обладателя Гран-при премии Андерсена, народного художника России Бориса Диодорова.

Борис Диодоров. Из иллюстраций к сказке Г. Х. Андерсена «Русалочка» (1998). Из фондов «Михайловского»

Как корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали в заповеднике, цифровая экспозиция развернута в официальных сообществах музея в социальных сетях. На ней представлены выполненные в разные годы иллюстрации мастера к сказкам «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снежная королева» из фондов «Михайловского». В музее уточнили, что именно за художественное прочтение «Русалочки» и «Снежной королевы» Борис Диодоров в 2001 году и был удостоен андерсеновской награды, которую вручила ему сама Александра, принцесса датская.

В музее также напомнили, что творческий путь Бориса Диодорова неразрывным образом связан с псковскими пушкинскими местами. Еще будучи студентом художественного института имени Сурикова, в 1958 году, он впервые приехал сюда на творческую практику. Позднее в «Михайловском» проходили многие выставки работ Диодорова, неизменно пользовавшиеся большим успехом у жителей и гостей региона. А став заведующим кафедры иллюстрации и эстампа Московского государственного университета печати имени И. Федорова в Москве, Борис Диодоров стал привозить на практики в Святогорье своих учеников.

В 2006 году силами Пушкинского заповедника в рамках музейного проекта «Святогорская галерея» в свет вышла тетрадь с репродукциями живописи и графики (офорты, карандашные рисунки) мастера. Этот альбом, отпечатанный тиражом в тысячу экземпляров, почти сразу стал библиографической редкостью.

В фондах «Михайловского» хранится ряд произведений Бориса Диодорова, среди них — виды Святогорья, иллюстрации к трилогии Л. Н. Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность» и другие. Отмечается, что из одной из поездок в Данию художник привез в Пушкинский заповедник факсимильную копию единственного находящегося в Королевстве автографа Пушкина.