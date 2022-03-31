Культура

Произведения Баха и Шопена прозвучат в Великих Луках

Концерт лауреата всероссийских международных конкурсов Максима Белоглазова (фортепиано) состоится в Центре эстетического воспитания в Великих Луках 20 апреля.

Фото: «Великолукская Правда Новости» / «ВКонтакте»

Как пишет газета «Великолукская Правда Новости», Максим Белоглазов - выпускник Центра эстетического воспитания по классу фортепиано, а ныне студент Санкт-Петербургского музыкального училища имени Н. А. Римского-Корсакова.

Юный музыкант обучается в классе доцента кафедры специального фортепиано Санкт-Петербургской консерватории, члена Музыкально-просветительского общества имени Ф. Шопена Олега Вайнштейна. Еще обучаясь в ЦЭВ, он дважды становился участником творческой смены во Всероссийском образовательном центре «Сириус» в городе Сочи для талантливых детей в области искусства. Он также неоднократный обладатель областной премии «Юные дарования Псковщины».

В 2020 году Максим Белоглазов был удостоен двух премий в номинации «Фортепиано» II всероссийского конкурса молодых музыкантов «Созвездие». Из 116 претендентов, в финал конкурса вышли 15 музыкантов из 7 субъектов РФ. Финалистами стали трое исполнителей, среди которых Максим Белоглазов.

Обширный репертуар молодого исполнителя включает произведения Баха, Моцарта, Гайдна, Бетховена, Шопена, Листа, Рахманинова, Скрябина, Дебюсси, Прокофьева. Отмечается, что его исполнение отличают высокий технический уровень, осмысленность, музыкальность. Так, для слушателей филармонии ЦЭВ Максим Белоглазов исполнит произведения И. С. Баха, Й. Гайдна, Р. Шуберта, Ф. Шопена, Ф. Листа, С. Рахманинова в 18.00.