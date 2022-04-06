Культура

Михаил Ведерников вручил высшие региональные награды в сфере культуры и искусства

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 7 апреля, в торжественной обстановке вручил высшие региональные награды в сфере культуры и искусства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области

«Псковская область по праву считается одним из культурных центров нашей страны. И мы вместе с вами должны делать все возможное, чтобы соответствовать этому высокому статусу», — отметил Михаил Ведерников, открывая мероприятие.

Он также подчеркнул, что сфере культуры, особенно в последние годы, уделяется самое пристальное внимание, в том числе со стороны президента и правительства РФ. Только в рамках реализации национальных проектов в Псковской области порядка 250 млн рублей выделено на реконструкцию и модернизацию инфраструктуры. Текущий год объявлен президентом России Годом культурного наследия народов России.

Отдельно Михаил Ведерников поблагодарил представителей сферы культуры за работу в условиях коронавирусных ограничений. «Благодаря вам удалось не сбавить темпы, применить новые подходы и форматы и провести все запланированные мероприятия, — сказал он.

«В этом году у нас запланировано несколько десятков ярких, традиционных и новых мероприятий. Рассчитываю, что мы совместными усилиями эти планы выполним, и сфера культуры в Псковской области будет радовать наших жителей и привлекать гостей», — подытожил губернатор.

Почетным знаком «За заслуги перед Псковской областью» глава региона наградил хранителя отдела «Усадьба Осиповых-Вульф «Тригорское» Пушкинского заповедника Римму Бурченкову. Она отмечена за заслуги в сохранении культурно-исторического наследия, большой вклад в развитие музейного дела и многолетний добросовестный труд.

Директор Порховской централизованной библиотечной системы Светлана Петрова удостоена почетной грамоты губернатора Псковской области за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие библиотечного обслуживания населения на территории региона.

Михаил Ведерников также вручил нагрудные знаки к региональному почетному званию «Заслуженный работник культуры Псковской области». За вклад в сохранение и популяризацию русской культуры почетного звания удостоились директор Великолукской центральной городской библиотеки им. И. И. Семевского Галина Ковалева, начальник службы музейной экскурсионной и методической работы Пушкинского заповедника Елена Михайлова, гендиректор Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова Вера Павлова, директор районного культурного центра Куньинского района Елена Харченко и первый замдиректора Псковского областного центра народного творчества Лидия Чечельницкая.

Звание «Заслуженный деятель искусств Псковской области» присвоено главному дирижеру заслуженного коллектива народного творчества ансамбля «Сказ» имени В. Г. Румянцева Константину Абабкову, ведущему артисту-кукловоду Псковского областного театра кукол Евгению Бондаренко. Нагрудными знаками к почетному региональному званию также отмечены преподаватель Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Аркадий Галковский, руководитель заслуженного коллектива народного творчества «Театр танца «Русские узоры» Ирина Казимир и директор Детской художественной школы Пскова Олег Цветков.

В завершение Михаил Ведерников пожелал всем участникам мероприятия сил, терпения и творческих успехов в реализации планов. В ответ представители сферы культуры региона поздравили губернатора с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы и пожелали больше хороших новостей.