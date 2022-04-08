Международный конкурс «Гитара-соло, гитара-плюс» стартовал в Пскове

VI Псковский международный исполнительский конкурс «Гитара-соло, гитара-плюс» торжественно открылся в областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 8 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Она пожелала юным конкурсантам творческих успехов и честного судейства, отметив, что любой конкурс - важная и ответственная работа, экзамен, который сдают и ученики, и преподаватели.
Мероприятие открыл концерт членов жюри.
Подведение итогов, вручение дипломов и Гала-концерт победителей пройдут 9 апреля в 17:00. Вход на мероприятие свободный.
Адрес музыкального отделения Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова: улица Воеводы Шуйского, 2.