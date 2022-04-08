Культура

Международный конкурс «Гитара-соло, гитара-плюс» стартовал в Пскове

VI Псковский международный исполнительский конкурс «Гитара-соло, гитара-плюс» торжественно открылся в областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 8 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«За годы проведения конкурса его участниками стали сотни юных исполнителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Твери, Архангельска, Калининграда, Великого Новгорода, других городов. Неоднократно в предыдущих конкурсах участвовали представители ближнего и дальнего зарубежья. Этот конкурс для нас очень значимый и долгожданный, поскольку мы вновь собрались в очном режиме. В приказ Министерства культуры РФ он включен как приоритетный, а это означает, что победители и лауреаты будут включены в банк одаренных детей региона и страны», – обратилась с приветственным словом к участникам и гостям конкурса директор образовательного учреждения Зинаида Иванова.

Она пожелала юным конкурсантам творческих успехов и честного судейства, отметив, что любой конкурс - важная и ответственная работа, экзамен, который сдают и ученики, и преподаватели.

Мероприятие открыл концерт членов жюри.

Подведение итогов, вручение дипломов и Гала-концерт победителей пройдут 9 апреля в 17:00. Вход на мероприятие свободный.

Адрес музыкального отделения Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова: улица Воеводы Шуйского, 2.