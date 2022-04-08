Культура

Выставка фоторабот «Свет далеких планет» открылась в Пскове

В псковской модельной детской экологической библиотеке «Радуга» проходит «Неделя астрономии», приуроченная к Дню космонавтики. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Изображения здесь и далее: псковская модельная детская экологическая библиотека «Радуга»

С 4 по 12 апреля посетители библиотеки могут познакомиться с выставками научно-популярных и художественных книг о космосе от энциклопедических изданий до «дневника мальчика, собиравшегося полететь в космос» и фантазий писателей-фантастов о покорении Вселенной.

Малышам библиотекари помогут изучить устройство Солнечной системы с помощью интерактивного глобуса, а для школьников проходят лекции по астрономии под общим названием «Пара слов о вселенной». На этих лекциях член клуба любителей астрономии Псковской области «АстроПсков», учитель физики и роботехники центра «Юный техник» Владимир Колпаков расскажет о Солнце и планетах, о звездах и созвездиях, о галактиках и их видах, о черных космических дырах, о космических расстояниях и месте человека во Вселенной.

Кроме того, клуб любителей астрономии Псковской области «АстроПсков» организовал в библиотеке «Радуга» выставку своих фоторабот «Свет далеких планет» (авторы: Владимир Колпаков, Петр Митрофанов, Максим Евдокимов и Сергей Попов). Это выставка не только о красоте звездного неба, но и о красоте Псковской земли, добавили в учреждении.