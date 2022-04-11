Культура

Исследователи из восьми регионов России выступят на археологическом семинаре в Пскове

67-е заседание семинара «Археология и история Пскова и Псковской земли» имени академика В. В. Седова открылось в Пскове 12 апреля. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, археологи расскажут о наиболее интересных открытиях минувшего полевого сезона и результатах научных исследований, мероприятие продлится до 14 апреля.

«2 334 памятника археологии зарегистрировано на территории Псковской области. Это колоссальный труд, археологи у нас, на Псковщине, обеспечены работой на столетие. Благодаря плодотворной деятельности в этот список включаются новые объекты. Наш семинар является одним из центров популяризации знаний об археологии, увеличивает посещаемость нашего региона туристами», – отметил значимость мероприятия во вступительном слове председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

Организаторами семинара выступают Археологический центр Псковской области и Институт археологии Российской академии наук, региональный комитет по охране объектов культурного наследия. Чтения проходят в главном корпусе Псковского государственного университета.

«Я абсолютно убеждена, что рано или поздно археологический семинар вернется в стены музея-заповедника. После реконструкции у нас открываются новые пространства, которые нужно заполнять важными событиями», – отметила генеральный директор Псково-Изборского музея-заповедника Светлана Мельникова.

В этом году на семинаре исследователи из России (Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Великого Новгорода, Вологды, Старой Ладоги, Смоленска, Калининграда) и Белоруссии представляют 55 докладов и сообщений. Все материалы семинара будут опубликованы в одноименном сборнике.

Отличительной чертой семинара является междисциплинарный характер. Помимо археологов и историков, на нем выступают с докладами лингвисты, искусствоведы, историки архитектуры и искусства, этнографы, антропологи, реставраторы, ученые естественно-научного профиля.