Культура

Новые тренды в работе региональных музеев обсуждают в Москве

Делегация Псковской области принимает участие в мероприятиях по продвижению лучших музейных практик в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Москве. Псковский регион представляет руководство Великолукского краеведческого музея, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области.

Среди участников — также руководители более 250 федеральных, областных и муниципальных музеев России, главы региональных министерств культуры из 40 регионов России.

В программе — пленарное заседание, которое прошло с участием статс-секретаря — заместителя Министра культуры РФ Аллы Маниловой, а также тематические секции. Эксперты обсуждают новые тренды в работе региональных музеев, успешный опыт музейщиков на современные ожидания посетителей и создание музеями стратегических планов развития. Также в повестке — вопрос практического внедрения модельного стандарта муниципального краеведческого музея в различных регионах и федеральных округах.

Отметим, мероприятия в музее «Новый Иерусалим» продолжатся до 15 апреля. Здесь пройдут проектно-аналитические и презентационные мероприятия в рамках всероссийского проекта Министерства культуры РФ «Музейные маршруты России». Участники обсудят создание новых литературных культурно-познавательных маршрутов, а также программу «Пушкинская карта» как новый эффективный инструмент продвижения музеев в низкий сезон.

Напомним, проект «Музейные маршруты России» был запущен в 2021 году с целью популяризации уникального культурно-исторического наследия среди граждан России. Он направлен на вовлечение в культурный оборот максимально большего числа исторически значимых объектов показа и поиск инструментов по продвижения музеев.