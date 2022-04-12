Хореографический коллектив «Псковские кружева» отметит свое 10-летие

Хореографический коллектив «Псковские кружева» концертом отметит 10-летие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.
Фото здесь и далее: ансамбль «Псковские кружева»
В честь юбилея народный самодеятельный коллектив даст праздничный концерт, на котором зрители не только увидят различные танцевальные композиции, но и ближе познакомятся с ансамблем, его жизнью, участниками и достижениями, добавили организаторы.
Особым гостем на празднике станет Заслуженная артистка России Марина Курчавова.
Мероприятие состоится 16 апреля в 14:00 в концертном зале Дома Офицеров. Билеты можно приобрести в кассе учреждения и онлайн.