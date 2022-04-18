Культура

«Нетленку» представила на выставке в Пскове местная художница

Выставка «Эстамп» члена Союза художников России, преподавателя детской школы искусств Натальи Яблочкиной открылась в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центральной городской библиотеке.

Изображение здесь и далее: Центральная городская библиотека

Организаторы утверждают, что эта выставка ознаменовала возрождение псковской графики, основоположником которой считают известного псковского художника Валентина Васильева. Выставка «Эстамп» в библиотеке на улице Конной стала частью недавно открытой мастерской печатной графики «Азбука эстампа».

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Для этой выставки Наталья Яблочкина принесла в библиотеку свои самые первые гравюры на картоне, а также заново напечатала два эстампа, которые стали ее дипломной работой 24 года назад, сообщили в библиотеке.

«Это старье страшное», - сказал художник Дмитрий Яблочкин. Коллеги тут же его поправили: «Нетленки».

По словам художницы, эстампом она увлеклась еще в псковской художественной школе благодаря своему преподавателю Олегу Цветкову. В то время, подчеркнула автор выставки, художники не очень почитали гравюру на картоне и даже считали ненастоящим искусством в отличие, например, от гравюры на дереве и, тем более, на цинке. Художники-графики и тогда, и потом никому не были нужны, а энергозатраты на создание эстампа не окупались, добавила Наталья Яблочкина.

«В последнее время в мире искусства опять вошел в моду хендмейд, и эстамп вдруг всех заново заинтересовал», – рассказали организаторы выставки.

Наталья Яблочкина вместе с директором Детской школы искусств Константином Васильевым придумали проект по созданию в Пскове мастерской эстампа и выиграли грант. Благодаря этому ей больше не приходится печатать эстампы у себя на кухне: у нее появилось помещение со станками, в котором по ее авторскому курсу одновременно могут заниматься 11 человек.

Для этого, говорит Наталья Яблочкина, пришлось, кроме всего прочего, преодолеть собственные стереотипы по элитарности этого искусства и поверить, что оно может стать доступным для всех.

«Конечно, за восемь занятий в мастерской невозможно стать художником, но можно научиться по-другому воспринимать искусство эстампа и начать его ценить», – отметила художница.

Ценителей эстампа в Пскове стало уже так много, что в библиотеке на Конной во время открытия выставки был аншлаг. Поздравить Наталью Яблочкину пришли не только ее ученики, но и самые известные псковские художники, а также преподаватели Детской школы искусств, уточнили в учреждении.

Выставка продлится до 10 мая. В экспозиции представлено 25 работ, выполненных в различных техниках печатной графики: высокая цветная гравюра на картоне, глубокая гравюра на пластике, литография.