Культура

Губернатор поблагодарил Николая Баскова за подарок псковским детям

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале рассказал о частном визите российского эстрадного и оперного певца Николая Баскова в регион и поблагодарил его за встречу с воспитанниками музыкальной школы.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Гостю показали нашу отреставрированную музыкальную школу №1 имени Римского-Корсакова. Николай был приятно удивлен – он отметил, что никогда не видел в региональных школах такого оснащения и условий для занятий. В это время у ребят был отчетный концерт. Их предупредили, что к ним придет гость, но никто не знал, кто именно», - отметил Михаил Ведерников.

Он сообщил, что визит Николая Баскова вызвал у детей восторг. Они представили несколько своих номеров, после чего попросили исполнить песню и самого артиста.

«Очень теплая и замечательная встреча получилась! Благодарю Николая за такой подарок нашим детям», - добавил глава региона.