Культура

Реставраторы восстановили пролеты звонницы церкви в центре Пскова. ФОТО

Реставраторы восстановили ранее утраченные четыре пролета на отдельно стоящей звоннице церкви Косьмы и Дамиана с Примостья в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Церковь, расположенную на развилке улиц Леона Поземского и Герцена (в древности называемой Званницким крестом), начали реставрировать в начале лета 2020 года. Работы на объекте продолжаются. Колокола на звоннице пока не установлены. Планировалось, что реставрацию завершат к концу 2022 года.

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Православный храм имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Впервые упоминается в 1458 году.

Напомним, 7 июля 2019 года церковь Косьмы и Дамиана с Примостья внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО (в списке храмов псковской архитектурной школы).