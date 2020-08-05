Культура

Памятники, которых мы достойны: Храм Козьмы и Дамиана с Примостья

Местность за мостом через реку Пскову в старину называлась Примостьем. Примостье — место у старого Троицкого моста через Пскову, — венчалось в древности храмами, стоявшими на так называемом «Званницком кресте», Церковь Козьмы и Дамиана с Примостья в г. Пскове т.е. на перекрестке главных улиц Запсковья (одна из которых называлась Званицей — ныне Леона Поземского).



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Неизвестно, когда здесь впервые построили церковь во имя святых врачей – бессребреников и чудотворцев братьев Козмы и Дамиана, убитых в Риме в 284 году.

Впервые летописи упоминают церковь Козьмы и Дамиана под 1458 г. в связи с пожаром, во время которого она сгорела. Храм уже был центром Космодемьянского конца. Но вскоре, в 1462 году, как пишет летопись, «в лето 6970 того же лета заложите церковь каменоу оу Примостья на Запсковьи святого Козьмы и Демьяна князь Псковский Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья в г. Пскове Владимир Ондреевич и посадник степенный Зиновеи Михайловичь».

Новый кончаковский храм Козьмы и Дамиана тоже не избежал больших запсковских пожаров. Он выгорел 6 октября 1500 года и 27 марта 1507 года (тогда сгорели даже колокола). 19 сентября 1541 года храм сгорел вместе с мощами святых, иконами, церковной казной, погибли три человека.

Убедившись, что в пределах нельзя держать припасы, в XVI веке построили одно большое, почти кубическое здание со складами и подвалами внизу, маленькой церковью во втором ярусе и четырехпролетной звонницей.

В XVIII веке ее заменили восьмигранной колокольней. Клировые ведомости упоминают дату постройки Саввинской южной придельной церкви под 1640 г. В ведомости 1761 г. (ЦГАДА) упоминаются каменная ограда с двумя воротами большими и малыми на 12 сажень...

Сегодняшняя церковь одноглавая, трехапсидная, с двумя приделами: южным - во имя Св. Саввы (1640 года), и северным – во имя Св. Митрофания Воронежского (1833 года). Крыша церкви покрыта на восемь скатов и увенчана массивным куполом маковичной формы с ажурным крестом. Барабан храма, на котором красуется купол, украшен кокошниками, «поребриком» и «бегунцом».

В конце XIX века при церкви был открыт приют для бедных, а в начале XX века была учреждена церковно-приходская школа. В 1939 году в церкви было решено устроить зернохранилище. Во время Великой Отечественной войны церковь сильно пострадала, после войны долгое время использовалась под светские учреждения.

В 1960 г. Постановлением Совета Министров РСФСР № 1327 от 30 августа храм взят под охрану государства, как памятник республиканского значения. После Великой Отечественной войны до 2008 года в церкви располагалась переплётная мастерская.

14 ноября 2008 г. после долгих лет запустения в храме стали совершаться Богослужения, совершён первый молебен, 1 декабря 2008 г. указом митрополита Евсевия настоятелем назначен иерей Михаил (Фёдоров).

В 2009 году на реставрацию объектов культурного наследия в Псковской области из федерального бюджета выделили 44 млн. 821 тыс. 800 рублей. Финансирование производится по федеральной целевой программе «Культура России (2006—2011 годы)». Из них на разработку научно-проектной документации для дальнейшей реставрации церкви Козьмы и Дамиана — 2 млн рублей.

Решением 43-й сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО 7 июля 2019 года внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО (в списке храмов псковской архитектурной школы).

Адрес: ул. Поземского, 7.