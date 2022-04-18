Культура

Исполнилось 120 лет со дня рождения автора «Двух капитанов» Вениамина Каверина

Сегодня, 19 апреля, исполнилось 120 лет со дня рождения известного писателя, драматурга и сценариста Вениамина Каверина.

Вениамин Каверин. Фото: calend.ru

Вениамин Каверин (Зильбер) родился в Пскове 6 апреля (19-го по новому стилю) 1902 года в семье капельмейстера 96-го пехотного Омского полка. В 1912 году поступил в Псковскую гимназию, где проучился 6 лет. В 1919 году переехал в Москву, окончил там среднюю школу и поступил на историко-филологический факультет университета. В 1920 году по совету Юрия Тынянова (мужа сестры Каверина), которого считал своим литературным учителем, переехал в Петроград, где продолжил образование на философском факультете университета, одновременно обучаясь на арабском отделении Института живых восточных языков.

Важную роль в творческом формировании писателя сыграло его участие в литературной группе «Серапионовы братья».

Псков впервые упоминается в черновых вариантах повести «Конец хазы» (1926). Писатель был связан с Псковом незримыми нитями, в своем творчестве постоянно обращался к родным истокам. В самом известном произведении Каверина «Два капитана» (1936-1944) Псков описан как город Энск с двумя реками - Песчинкой и Тихой (это реки Пскова и Великая). В первой части трилогии «Открытая книга» (1946-1956) - «Юность Тани» - родной город писателя назван Лопахиным. В повести узнаваемы исторические места Пскова. Это улица Застенная, Вечевая площадь (ныне площадь Ленина), Ольгинский мост. В автобиографической повести «Освещенные окна» Псков назван своим именем, автор вспоминает старые названия улиц города. В 1984 году появились рассказы «Загадка» и «Разгадка», объединенные потом в повесть «Шестнадцатилетие». Действие их разворачивается в небольшом городке Бартеневе. Старинный монастырь на берегу реки напоминает Мирожский, часовня Негасимой лампады - аналогичная часовне Негасимой свечи при церкви Николы со Усохи.

До конца жизни Каверин возглавлял комиссию по литературному наследию Ю. Тынянова.

В июне 1995 года состоялось открытие памятника «Два капитана», который расположен у здания Псковской областной детской библиотеки. В апреле 1997 году у здания главпочтамта в Пскове на месте дома, где родился Каверин, открыта мемориальная доска.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина, сегодня в Пскове стартуют VIII Каверинские чтения, посвященные 120-летию писателя и 20-летию Музея романа «Два капитана».

Литературные чтения, посвященные творчеству В. А. Каверина, впервые состоялись 25 апреля 1987 года и были приурочены к 85-летию писателя. Каверинские чтения проводятся один раз в пять лет к юбилейным датам писателя. В чтениях принимают участие писатели, историки, исследователи творчества В. А. Каверина, краеведы, культурологи, специалисты учреждений образования и культуры, школьники средних и старших классов, а также студенты.

Материалы чтений будут опубликованы в сборнике и представлены на сайтах библиотеки, Музея романа «Два капитана».

С планом мероприятий можно ознакомиться по ссылке.