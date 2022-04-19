Культура

Студенты колледжа искусств «зажгли» в районах Псковской области

Студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова выступили с программой «Зажигай» в Локнянском, Великолукском и Невельском районах с 14 по 16 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказала руководитель проекта, преподаватель колледжа Ирина Галковская.

Участниками программы стали 18 студентов специальности «Музыкальное искусство эстрады», автор и исполнитель, преподаватель колледжа Тимофей Никогосов («Бичевский»), а также квартет саксофонов под руководством Заслуженного деятеля искусств Псковской области Аркадия Галковского.

«Идея наших концертов - объединить яркие эстрадные песни в одну "зажигательную" программу, пропагандирующую здоровый образ жизни, самореализацию через творчество, - отметила Ирина Галковская. - Для нас очень важно говорить с современной молодежью на одном языке. Мы постарались включить в наш плейлист разнохарактерные и разножанровые композиции: от джаза и рока, до хип-хопа и современной поп-музыки».

Руководитель проекта напомнила, что это первые большие гастроли колледжа искусств после снятия основных ограничений по эпидемиологической ситуации в регионе, и подчеркнула большое значение музыкального марафона «Зажигай» не только для зрителей, но и для студентов колледжа – молодых артистов.

«Три концерта в режиме нон-стоп, два из которых прошли при полном аншлаге в Локнянском и Невельском Домах культуры – серьезное испытание для ребят. Это то, что формирует и развивает их как будущих профессионалов, дисциплинирует и воспитывает», – отметила она.

Помимо концертных выступлений, в рамках проекта для делегации колледжа искусств была подготовлена культурная программа. Интересной в профессиональном отношении стала встреча молодых музыкантов с Великолукским композитором, аранжировщиком Альбинасом Циплияускасом. Музыкант провел экскурсию по своей студии звукозаписи, продемонстрировал раритетные книжные издания из музыкальной коллекции, обсудил со студентами уникальные эстрадные аудио записи второй половины 20 и начала 21 веков.

В заключительный день гастрольной поездки перед студентами и преподавателями колледжа выступила Заслуженный работник культуры, автор более двухсот статей, публикаций и книг, организатор Невельских Бахтинских чтений, ответственный редактор научного ежегодника «Невельский сборник», лауреат премии имени Д. С. Лихачева Людмила Максимовская. В своей лекции она рассказала о выдающихся людях, родившихся на Невельское земле, презентовала библиотеке колледжа искусств несколько «Невельских сборников».

Добавим, что с ноября по декабрь 2021 года колледж искусств уже представил концертную программу «Зажигай» в трех городах Псковской области: Палкино, Пыталово, Острове, а также в поселках Родина и Писковичи. За это время зрителями концертов стали более 1000 учащихся старших классов общеобразовательных школ и студентов ссузов Псковской области.