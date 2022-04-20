Культура

В Пскове состоятся чтения к 75-летию со дня рождения писателя Станислава Золотцева

Встреча «Поэзия и музыка», посвященная 75-летию со дня рождения известного российского писателя и автора слов гимна города Пскова Станислава Золотцева состоится в библиотеке «Родник» сегодня, 21 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Изображение: пресс-служба администрации города Пскова

В рамках «Золотцевских чтений» с презентацией книги Станислава Золотцева «Лебединых крыльев перезвоны. Сонеты» выступит член Союза писателей России Татьяна Рыжова. Кроме того, прозвучат музыкальные композиции на стихи поэта в исполнении Почетного гражданина города Пскова, автора музыки гимна Пскова Николая Мишукова, музыковеда и композитора Татьяны Лаптевой и композитора, писателя, режиссера Вячеслава Рахмана.

Друзья и единомышленники Станислава Золотцева вспомнят о совместном творческом пути и незабываемых событиях, которые оставили в сердце память о нем.

«Золотцевские чтения» начнутся в 17.00 в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева на улице Труда, 20.

Добавим, что в рамках цикла мероприятий к юбилею С. А. Золотцева сотрудники библиотеки провели литературно-музыкальную встречу «Русская вера» в краеведческом клубе «Свет малой Родины» Псковской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих. Библиотекари рассказали об основных этапах жизненного пути и главных книгах в поэтическом наследии писателя.

Станислав Золотцев - советский и российский поэт, прозаик, переводчик и публицист. Родился в деревне Крестки под Псковом в семье сельских учителей. В 1968 году окончил английское отделение филологического факультета ЛГУ. Стихи Станислава Золотцева были впервые напечатаны в 1970 году. За 30 с лишним лет профессиональной деятельности Станислав Золотцев выпустил 25 книг стихотворений, несколько книг прозы и три книги литературных исследований. Множество его статей, обзоров и других литературно-исследовательских материалов были опубликованы в периодике. Его перу принадлежат более 20 книг переводов из поэзии Востока и Запада.