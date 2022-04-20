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Культура

Защита проектов технопарка «Кванториум» пройдет в усадьбе Ковалевской

21.04.2022 19:50|ПсковКомментариев: 0

Защита проектов мобильного технопарка «Кванториум» состоится в Мемориальном музее-усадьбе С. В. Ковалевской 22 апреля в 13.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

«Мы подведем итоги образовательного интенсива по четырем техническим направлениям: аэроквантум, IT-квантум, промышленный дизайн и хайтек. Обучающиеся школ города Невель представят результаты своих работ, посвященных нашему музею и Софье Васильевне Ковалевской», - отметили организаторы мероприятия.

Мобильный детский технопарк «Кванториум» появился в Великих Луках осенью 2020 года. Является структурным подразделением Псковского областного Центра одаренных школьников. Он изготовлен на базе шасси автомобиля ГАЗель-NEXT с двухрядной кабиной. Это передвижной комплекс на базе автомобильной станции, оснащенный высокотехнологичным оборудованием для занятия по самым современным направлениям системы дополнительного образования. В мобильном кванториуме занимаются дети из южных районов Псковской области. Руководитель - Алексей Демченко.

Теги: #музей #школьники
Источник: Псковская Лента Новостей
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