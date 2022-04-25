Культура

Знаменитые украшения народа сето представят в Пскове

Выставка «По платью видно, кто идет», посвященная костюму и украшениям народа сето, начнет работу в музейном комплексе «Двор Постникова» с 28 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псково-Изборского объединенного музея-заповедника.

Изображение: Псково-Изборский объединенный музей-заповедник

На выставке будут представлены предметы сетоского «серебряного наряда», собранные более чем за сто лет существования Псковского музея. Среди них цепи разнообразного плетения с подвесками в виде колокольчиков и монет, украшения из крупных полых бусин, ожерелья с листовидными подвесками, браслеты и серьги.

Можно будет увидеть знаменитые фибулы сето («сету сыльг») – большие конусообразные пряжки, которые являются самой характерной особенностью облика женщин сето и центром композиции украшений. Зрителям предстоит познакомиться с фибулами двух мастеров: тартусского ювелира Роберта Юлиуса Хуго Хермана и мастера серебряного цеха Александра Еханна Бломериуса, говорится в сообщении.

Будут представлены, как мужские, так и женские костюмы, которые женщины сето считали самыми красивыми в мире.

Выставка будет работать до 29 мая в музейном комплексе «Двор Постникова» по адресу: улица Олега Кошевого, 2. Режим работы: понедельник – воскресенье с 11.00 до 18.00 (выходной – вторник).