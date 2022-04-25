Культура

Более 600 школьников побывают в «Михайловском» в рамках маршрута «Псков. Духовные истоки»

Более шестисот школьников побывают в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в рамках культурно-познавательного маршрута «Псков. Духовные истоки», который является частью национальной программы детского туризма. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты новостей в музее со ссылкой на документ из министерства культуры РФ, в регион приедут молодые люди из Владимирской, Калужской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, Санкт-Петербурга и Москвы, а также из Республики Карелии.

Фото: Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское»

Псковским пушкинским местам в трехдневной программе пребывания юных туристов в нашем регионе отводится один день. С утра школьники побывают в Михайловском, где им покажут дом-музей поэта и мемориальный парк XVIII века с липовой «Аллеей Керн» и с «Еловая аллеей». В послеобеденное время гостей пригласят на интерактивную программу «В гостях у мельника» и, затем, на большую прогулку в парк Тригорского, где можно увидеть «Скамью Онегина», «Солнечные часы», «Зеленую танцевальную залу», баньку и, конечно, легендарный «Дуб уединенный». Завершат день экскурсией в Святогорской монастырь, к некрополю Ганнибалов и Пушкиных.

Помимо этого, программа «Псков. Духовные истоки» включает в себя знакомство с Псковом, экскурсии в деревню Самолва Гдовского района, в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, в музей-заповедник «Изборск», к Словенским ключам.