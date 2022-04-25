Культура

Школьников познакомили с традиционным псковским фольклором

Кукольный интерактивный спектакль «Поклонилась весна кузнецу» состоялся для школьников в рамках XI Пасхального фестиваля на базе библиотеки «Родник» имени С. А. Золотцева в Пскове 28 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском молодежном центре.

Фото здесь и далее: Псковский городской молодежный центр

«Школьники младших классов познакомились с традиционным псковским фольклором, обрядами и искренне радовались, переживали, веселились, встречали Весну и вместе с героями сказки смогли проучить вредную Зиму, которая не желала отдавать свои владения преемнице. Участники во время спектакля не только пели песни и водили хороводы, но и даже сыграли в снежки. После спектакля было устроено массовое катание яиц, где необходимо было либо дальше всех закатить яйцо, сбив снежный ком, либо выбить яйцо противника из игры», — рассказали в молодежном центре.

Спектакль поставил фольклорный ансамбль «Коляда» для учащихся 3 и 4 классов специальной общеобразовательной школы №6.