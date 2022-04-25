Культура

Псковские писатели начинают реализацию проекта «Память поколений»

Псковское региональное отделение Союза писателей России начинает реализацию литературно-исторического проекта «Память поколений». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения.

Проект «Память поколений» является логическим продолжением литературно-исторического проекта «Чтобы помнили…», реализованного псковскими писателями в 2020 году и включает в себя три ключевых мероприятия: международную историко-литературную акцию «Бессмертный полк русской поэзии», открытый поэтический конкурс «Во славу России!» и фестиваль исторической поэзии «Словенское поле 2022».

Международная историко-литературная акция «Бессмертный полк русской поэзии» — будет проведена по двум возрастным категориям:

с участием взрослых;

с участием детей (до 17 лет включительно).

Открытый поэтический конкурс «Во славу России!» посвящается 780-летию битвы на Чудском озере у Вороньего камня, в ходе которой князь Александр Невский победил крестоносцев Ливонского ордена (Ледовое побоище), и 210-летию крупнейшего сражения Отечественной войны 1812 года между русской армией под командованием генерала от инфантерии Михаила Голенищева-Кутузова и французской армией под командованием императора Наполеона I Бонапарта (Бородинская битва). Конкурс не ограничивается стихами только об этих исторических сражениях. К рассмотрению жюри будут приниматься произведения, посвященные знаменательным сражениям и победам русского оружия с древних времен до 1917 года.

Фестиваль исторической поэзии «Словенское поле 2022» пройдет на Псковщине в 11-й раз. Кроме традиционного конкурса исторической поэзии в 2022 году проведут поэтический конкурс «На земле, где мы с тобою выросли…», посвященного 250-летию образования Псковской губернии и 75-летию со дня рождения известного советского и российского поэта, автора слов гимна города Пскова Станислава Золотцева (1947-2008). В 2022 году в конкурсной программе фестиваля будет предусмотрено как очное так и заочное участие.

Запланирована реализация ряда проектов и акций, раскрывающих, дополняющих и наполняющих эти мероприятия, таких как:

проведение акции «Книга в подарок», в рамках которой поэты – участники фестиваля «Словенское поле» подарят свои книги воспитанникам Великолукской школы-интерната;

чтение современными поэтами стихов у монумента «Ледовое побоище»;

проведение памятной акции «Солдату первой мировой» с возложением цветов к памятнику солдату Первой мировой войны и чтением стихов об этой войне;

приношение земель с мест ратной славы России к «Священному холму славы и единения России»;

литературные встречи и поэтические выступления как в онлайн формате, так и «лицом к лицу» со зрителем;

проведение презентаций, круглых столов, выступления поэтов, бардов и т. д.

В течение всего проекта рефреном буду звучать стихи об истории России, ее судьбах, о малой родине и большой любви к своему Отечеству, добавили в региональном отделении Союза писателей России.