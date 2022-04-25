Псковские писатели начинают реализацию проекта «Память поколений»

Псковское региональное отделение Союза писателей России начинает реализацию литературно-исторического проекта «Память поколений». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения.
Проект «Память поколений» является логическим продолжением литературно-исторического проекта «Чтобы помнили…», реализованного псковскими писателями в 2020 году и включает в себя три ключевых мероприятия: международную историко-литературную акцию «Бессмертный полк русской поэзии», открытый поэтический конкурс «Во славу России!» и фестиваль исторической поэзии «Словенское поле 2022».
Международная историко-литературная акция «Бессмертный полк русской поэзии» — будет проведена по двум возрастным категориям:
Открытый поэтический конкурс «Во славу России!» посвящается 780-летию битвы на Чудском озере у Вороньего камня, в ходе которой князь Александр Невский победил крестоносцев Ливонского ордена (Ледовое побоище), и 210-летию крупнейшего сражения Отечественной войны 1812 года между русской армией под командованием генерала от инфантерии Михаила Голенищева-Кутузова и французской армией под командованием императора Наполеона I Бонапарта (Бородинская битва). Конкурс не ограничивается стихами только об этих исторических сражениях. К рассмотрению жюри будут приниматься произведения, посвященные знаменательным сражениям и победам русского оружия с древних времен до 1917 года.
Фестиваль исторической поэзии «Словенское поле 2022» пройдет на Псковщине в 11-й раз. Кроме традиционного конкурса исторической поэзии в 2022 году проведут поэтический конкурс «На земле, где мы с тобою выросли…», посвященного 250-летию образования Псковской губернии и 75-летию со дня рождения известного советского и российского поэта, автора слов гимна города Пскова Станислава Золотцева (1947-2008). В 2022 году в конкурсной программе фестиваля будет предусмотрено как очное так и заочное участие.
Запланирована реализация ряда проектов и акций, раскрывающих, дополняющих и наполняющих эти мероприятия, таких как:
В течение всего проекта рефреном буду звучать стихи об истории России, ее судьбах, о малой родине и большой любви к своему Отечеству, добавили в региональном отделении Союза писателей России.