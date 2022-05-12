Культура

Изданный старообрядческой общиной сборник презентуют в Пскове

Презентация сборника «Хранители старой веры» пройдет в Псковском областном центре народного творчества 14 мая в 12.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: Псковский областной центр народного творчества

Сборник издан Псковской старообрядческой общиной.

Перед зрителями выступят авторы статей – доцент института философии человека РГПУ имени А. И. Герцена, кандидат философских наук Кирилл Кожурин; председатель Михалкинской старообрядческой поморской общины Андрей Васильев и другие.

Кроме того, в рамках презентации сборника состоится выступление хора Старообрядческой поморской общины, а также открытие фотовыставки «История Псковской старообрядческой поморской общины и ее повседневная жизнь».

Выставка будет работать в Псковском областном центре народного творчества по 13 июня.